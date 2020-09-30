Home Attualità Frosinone, auto d'epoca alla Villa comunale.

di Redazione 30/09/2020

Dopo l’ottimo riscontro della giornata nazionale del veicolo d’epoca, il Camef tornerà a fare tappa nel capoluogo. L’occasione è rappresentata dalla diciannovesima edizione del Giro della Valle del Liri con Macchine d'Epoca, che farà sosta a Frosinone sabato 3 ottobre 2020, con il patrocinio del Comune di Frosinone (assessorato al centro storico e alla promozione del territorio). Nel corso della manifestazione, sarà possibile ammirare le auto iscritte all’Automotoclub storico italiano alla Villa Comunale la mattina di sabato 3. Il 19° Giro Valle del Liri partirà venerdì 2 ottobre e si concluderà il 4: oltre 300Km attraverso le bellezze paesaggistiche della Ciociaria; lungo il percorso saranno previste 60 prove di abilità cronometrica. “Auto d’epoca unite alla scoperta e riscoperta delle bellezze del territorio: un connubio che l’amministrazione Ottaviani ha voluto sostenere anche nel caso della edizione 2020 del Giro della Valle del Liri – ha dichiarato l’assessore Rossella Testa – Non poteva mancare l’ormai consolidata presenza delle suggestive vetture alla Villa comunale del capoluogo, che richiameranno, anche questa volta, l’attenzione di tanti appassionati e visitatori”. Fonte: Comune di Frosinone