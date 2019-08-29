Caricamento...

Isoletta d'Arce, "Ennio Morricone's Anthology"

Redazione Avatar

di Redazione

29/08/2019

Isoletta d'Arce,
Venerdì 30 agosto 2019 si terrà a Isoletta d'Arce (FR) il concerto "ENNIO MORRICONE Anthology", organizzato dall'Ente Parco naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi con il patrocinio del Comune di Arce e in collaborazione con l'Associazione Musicale "Ferruccio Busoni". L'appuntamento è alle ore 21,00 in piazza della Vittoria. Andrea Tassini, alla tromba, e Gabriele Pezone, al pianoforte, eseguiranno alcune opere del Maestro Morricone, celebri colonne sonore di film indimenticabili che sono parte della storia del cinema mondiale. L'iniziativa si svolge presso la Riserva Naturale Regionale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni Incarico, gestita dall'Ente Parco Ausoni, nel territorio dei comuni di Arce, Ceprano, Falvaterra e San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone.

Fonte: Comunicazione Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi

Redazione Avatar
Redazione

