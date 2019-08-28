Caricamento...

Frosinone, Furto ai danni di un cittadino del posto: denunciato un uomo

Redazione Avatar

di Redazione

28/08/2019

Nell’ambito dei servizi  predisposti per la tutela delle fasce deboli e la prevenzione dei reati a danno delle persone anziane, nella giornata di ieri  il personale delle Volanti ha individuato  e denunciato  all’Autorità Giudiziaria uno degli autori del furto ai danni di un cittadino di Frosinone che  nei giorni scorsi aveva denunciato  il furto del borsello, avvenuto nei pressi della Villa Comunale. La dinamica del reato ricalca un collaudato  modus operandi che solitamente prendono di mira le persone della “terza età”. Il sig. C.C.  mentre era  presso un distributore di benzina  del centro città per rifornire l’automobile  aspettando il   suo turno era stato distratto dall’alterco   tra il gestore ed un terzo che con la propria auto, una Renault Captur bianca, intralciava  e disturbava  il lavoro nella piazzola del distributore. Nella circostanza il malcapitato , mentre guidava la propria autovettura veniva  affiancato dal conducente della Renault Captur che lo avvertiva che una delle sue ruote  era bucata. Dovendosi  dedicare a cambiare  la gomma,  per precauzione poggiava il borsello contenente denaro e documenti  sul sedile posteriore.  Una volta terminata la sostituzione del pneumatico  rientrando in auto aveva la brutta sorpresa di accorgersi  il borsello  non c’era più. Gli investigatori della Questura di Frosinone , anche in base alle descrizioni  del derubato, concentravano le indagini su alcuni  pregiudicati di origine campana già deferiti all’A.G. per reati della stessa specie, appurando che anche nei precedenti delitti  gli autori si trovavano a bordo di una Renault Captur  bianca. Gli investigatori  componevano un album fotografico con svariate immagini di malviventi tra le quali il derubato riconosceva  quella del soggetto  che  l’aveva avvisato di avere la ruota forata. Il personale della Polizia di Stato, dopo aver condotto l’indagato presso gli Uffici della Questura ed averlo sottoposto ai rituali accertamenti, denunciava all’Autorità giudiziaria un  trentacinquenne campano  E.A. per questo ulteriore delitto.

Fonte: Questura di Frosinone 

Redazione Avatar
Redazione

