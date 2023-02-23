Il Parco Monti Ausoni ospita la 55ma edizione del Campionato Nazionale AICS di Corsa Campestre

Il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi ha accolto la proposta, presentata dal dipartimento Sport della direzione Nazionale AiCS, di effettuare la 55ma edizione del Campionato Nazionale AICS di Corsa Campestre. La manifestazione si svolgerà domenica 26 febbraio 2023 presso la Riserva naturale del Lago di Canterno, nel settore rientrante nel territorio del Comune di Fumone (FR), confinante con la pista ciclabile e il ristorante Dal Pescatore. L’importante manifestazione viene organizzata in collaborazione con la commissione tecnica nazionale di Atletica Leggera, il Comitato Provinciale AiCS di Frosinone, il Comitato Regionale AiCS Lazio e con il patrocinio del Comune di Fumone e dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. La corsa campestre, per definizione, è una specialità dell'atletica che prevede gare su percorsi naturali, su fondo sterrato o erboso. Quale collocazione migliore per una prova, quindi, se non l'area circostante il Lago di Canterno. Il luogo della Riserva Na- turalistica che lambisce i territori dei Comuni di Ferentino, Fiuggi, Fumone, Torre Cajetani e Trivigliano sarà la sede ideale del prossimo Campionato Nazionale AICS di Corsa Campestre. Al Campionato possono partecipare i tesserati agonisti delle Società AICS, in regola con l’affiliazione ed il tesseramento 2023. Il Programma della giornata: Ore 8.45 Ritrovo Giuria e Concorrenti. Ore 9.15 Inizio gare Allievi – Allieve – Promesse Femminili e Maschili m. 4000 h. 9,15 Ragazzi m. 1000 h. 09.45 Ragazze m. 1000 h. 10.00 Esordienti C Femminili e Maschili m. 200 h. 10,15 Esordienti B Maschili m. 400 h. 10,30 Esordienti B Femminili m. 400 h. 10,45 Esordienti A Maschili m. 600 h. 11,00 Esordienti A Femminili m. 600 h. 11,15 Cadetti m. 2000 h. 11.30 Cadette m. 2000 h. 11.45 Master M. (da MM 65 a MM85) m. 4000 h. 12.00 Junior F. m. 4000 h. 12.00 Adulti F. (da MF24 a MF70) m. 4000 h. 12.00 Junior M. – Adulti M. (da MM 24 a MM 60) m. 6000 h. 12.30 Gli orari di partenza potranno subire piccole variazioni, probabilmente in anticipo. A seconda del numero dei partecipanti, alcune batterie con le stesse distanze, potrebbero essere unite; quindi, le batterie restanti saranno a seguire. La Riserva Naturale Regionale del Lago di Canterno offre tutte le caratteristiche per trascorrere il proprio tempo libero al meglio delle possibilità. Gli spazi naturali sono dotati di attrezzature adeguate e moderne come quello della Playground oppure l’utilizzo della ciclopedonale di recente realizzazione. Panche e relativi tavoli, presso gli spazi verdi che circondano il lago che offrono la possibilità alle famiglie e singoli utenti di poter ulteriormente godere di un’oasi a stretto contatto con la natura, che risponde sempre più alle necessità dei residenti e dei turisti grazie ad interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale della riserva. Per trascorrere giornate all’insegna del relax, immersi nella natura e lontano dalla confusione delle città.

Ufficio stampa Parco dei Monti Ausoni