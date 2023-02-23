Caricamento...

Ben 5 medaglie in Ciociaria dai Campionati di Cucina Italiana di Rimini

23/02/2023

L' A.P.c. di Frosinone porta grandi risultati in Ciociaria dai campionati della cucina Italiana 2023 di Rimini. Gli chefs, supportati dal loro Presidente Antonio Cristini, dalla coordinatrice delle Lady Chef Mirella Crescenzi, dal segretario APCF Antonio Leonelli e dalla social media manager Annarita Guglietta, portano ben 5 medaglie a casa e il Trofeo Social. Tra cui ritroviamo la fondana Orietta Di Lieto (Fondi, associata APCF) Chefpatron di "Gusto. L'evoluzione della Tradizione" è medaglia di bronzo nella categoria cucina calda K1; Arianna Carinci del ristorante "I Giardini del Borgo" è medaglia d' argento nella categoria "Pasticceria da ristorazione" K2. Roberta Di Legge Fontechiari chefpatron de "La lazzarona" è medaglia di bronzo nella categoria "Pasticceria da ristorazione" K2; Ala Balabishkina di Isola del Liri, è medaglia di bronzo nella categoria cucina calda K1; Alessandro Fiorletta chefpatron di "Amare. Ristorante di pesce" è medaglia di bronzo nella categoria cucina calda K1. L' associazione Provinciale Cuochi Frosinone ha trionfato anche sui social guadagnando il "Trofeo Social" grazie al lavoro della responsabile delle comunicazioni e social media menager, Annarita Guglietta anch'essa cittadina Fondana (associata APCF). Un riconoscimento va anche agli altri ciociari in gara Annarita Nobili Domenico Cinotti e Paolo Piambelli che pur non essendosi piazzati sul podio hanno comunque vissuto una grande esperienza ricca di emozioni

Fonte: Associazione Provinciale Cuochi Frosinone

