I fiori di Bach curano il corpo o l'anima?

Agrimony - tortura mentale mascherata da un'espressione allegra Aspen - paura di qualcosa di ignoto, priva di oggetto Beech - intolleranza Centaury - incapacità di dire di no Cerato - mancanza di fiducia nelle proprie decisioni Cherry Plum - paura di impazzire, di perdere il controllo Chestnut Bud - difficoltà ad imparare dai propri errori ChicoryChicory - amore egoista e possessivo Clematis - sogni ad occhi aperti e progetti per il futuro senza agire nel presente Crab Apple - il rimedio che depura; disgusto di sé e del proprio corpo Elm - quando si è sopraffatti dall'eccesso di responsabilità Gentian - scoraggiamento dopo un insuccesso Gorse - perdita della speranza, disperazione Heather - egocentrismo e tendenza a parlare sempre di sé HollyHolly - odio, invidia e gelosia Honeysuckle - nostalgia, si vive nel passato Hornbeam - tendenza a rimandare gli impegni, stanchezza al solo pensiero di fare qualcosa Impatiens - impazienza Larch - mancanza di fiducia in se stessi Mimulus - paure concrete, con un oggetto preciso Mustard - profonda malinconia e tristezza senza causa apparente OakOak - lo sgobbone che tiene duro oltre i limiti delle proprie forze Olive - stanchezza estrema dopo uno sforzo fisico o mentale Pine - senso di colpa Red Chestnut - preoccupazione eccessiva per il benessere delle persone care Rock Rose - terrore e spavento Rock Water - negazione di sé, rigidità e auto-repressione Scleranthus - incapacità di scegliere fra due alternative Star of BethlehemStar of Bethlehem - traumi e stati di shock Sweet Chestnut - stati di estrema angoscia, quando è stato tentato il tutto e per tutto e non si intravede più la luce Vervain - entusiasmo eccessivo Vine - inflessibilità e tendenza a dominare Walnut - protezione dal disagio del cambiamento e dalle influenze indesiderate Water Violet - persone riservate e dignitose Wild OatWhite Chestnut - pensieri indesiderati, continuo lavorio mentale e discussioni tra sé e sé Wild Oat - incertezza sulla propria vocazione, sulla strada da intraprendere nella vita Wild Rose - indifferenza, rassegnazione, apatia Willow - autocommiserazione e risentimento

Trovare in sé la forza di reagire allo stato di malessere grazie ad un'essenza che massimizza le proprie proprietà interiori. Un fiore per ogni carattere insomma. È questa la filosofia dei cosiddetti fiori di Bach che sono in totale 49 e che sono stati “scoperti” dall'omonimo studio convinto del fatto che persone con inclinazioni caratteriali, paure e peculiarità diverse dovessero essere trattate in maniera differente. Come universalmente riconosciuto, inon curano le malattie ma sbloccano la forza reattiva di ogni individuo e stimolano le proprie capacità interiori inducendo nel paziente la voglia e la capacità di reagire. Ogni essenza, sostanzialmente, lavora sul proprio equilibrio psicofisico. Il tutto senza alcun tipo di controindicazione.Come riconoscere il fiore adatto alla propria debolezza o al malessere da curare? Tanto per cominciare essi si dividono in sette categorie distinte.Secondo questa categorizzazione, quindi, i fiori di Bach sono in grado di curare questi sette stati d'animo.Chi conobbe Edward Bach sostiene che inizialmente avvenisse grazie all’eccezionale sensibilità che lo stesso affermava di possedere: appoggiando il fiore o la foglia sulla lingua, sosteneva di poterne presagire l’effetto curativo. In effetti, conosciuta la spiegazione di ogni singolo fiore che riportiamo a seguire, per capire qual è quello giusto è sufficiente dare vita ad una profonda introspezione per capire quali sono le proprie paure e come combatterle. Il principio generale è che la malattia sia fondamentalmente uno stato mentale e che i fiori siano semplicemente degli strumenti per analizzare se stessi. Lo studioso, sostanzialmente, riteneva che l'essere umano diventasse vulnerabile alle malattie a causa di resistenze inconsce. E che i fiori, con le rispettive spiegazioni, aiutassero le persone a scandagliare il proprio io interiore per rimuovere quei blocchi. I fiori, quindi, non come ingredienti di pozioni magiche ma come linee guida per meditare su se stessi e dare il vita a profondi processi di auto-guarigione. Ma guarire l'anima, secondo molte filosofie orientali e secondo anche Bach, aiuta a guarire anche il corpo. La versione floreale della vecchia massima latina mens sana in corpore sano.