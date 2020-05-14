Sora, Coronavirus: gli aggiornamenti del sindaco

Nessun nuovo caso di contagio, cosi come nelle province di Latina e Rieti, a Viterbo 3 nuovi casi

REGIONE LAZIO 38 nuovi casi di positività al COVID-19 che rientrano nei cluster familiari noti, 11 i decessi

SITUAZIONE NAZIONALE 888 nuovi casi di pazienti positivi al virus, 195 i decessi, 3502 i pazienti guariti, 693 i pazienti che escono dagli ospedali COVID, 59 i pazienti che escono dalle terapie intensive.

CONSIDERAZIONI GENERALI Il trend della diminuzione dei contagi ci fa ben sperare, pertanto ora bisogna concentrarsi sull’emergenza economica. Attendiamo le nuove direttive dal Governo che regoleranno le riaperture totali delle attività produttive per capire cosa sarà possibile fare e cosa no. Il Presidente Giuseppe Conte nella conferenza stampa che ha tenuto nella serata del 13 maggio, ha anticipato alcune misure come la defiscalizzazione della TOSAP per tutto il 2020. L’Amministrazione comunale, aveva già annunciato che se non fosse intervenuto il Governo i tal senso, ad esentare i contribuenti dalla Tosap, sarebbe intervenuta autonomamente. Saranno resi disponibili maggiori spazi all’aperto nel rispetto, però, del codice della strada. E’ bene consultare i tecnici di fiducia per tradurre tecnicamente le possibilità che l’Amministrazione offre agli operatori economici. Presto ci sarà maggiore chiarezza da parte del Governo: in Comune si terranno nel fine settimana diverse riunioni per dare risposte precise in tempi velocissimi.

CITTA’ DI SORA Nessun nuovo caso di contagio PROVINCIA DI FROSINONE

Fonte: Comune di Sora