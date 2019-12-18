Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Urbanistica: nuove modalità per le domande

Redazione Avatar

di Redazione

18/12/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Urbanistica: nuove modalità per le domande
Il Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente del Comune di Frosinone (Unità Operativa Edilizia Privata e S.U.E.), ha comunicato ai tecnici degli ordini degli Ingegneri, degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dei dottori Agronomi e dottori Forestali, al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, le nuove regole inerenti all’invio di documenti riguardanti le richieste di Autorizzazione Paesaggistica e di Parere archeologico al Settore comunale stesso.
Dando attuazione alle disposizioni in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, il Settore comunale, a partire dal 17 dicembre, accetterà le richieste di autorizzazione paesaggistica che hanno avuto il parere positivo della Commissione Locale per il Paesaggio in tempo utile, e di parere archeologico, che i tecnici formuleranno alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, esclusivamente in formato digitale, anche per quanto riguarda le integrazioni a pratiche già in essere. Si potrà far riferimento, quindi, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].

Fonte: Comune di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Telecamere: Tagliaferri e il Ced sollecitano il Preside

Articolo Successivo

Frosinone, Della Posta, PCI: "Incontriamo i lavoratori ai cancelli della Fca"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023