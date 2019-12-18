Frosinone, Urbanistica: nuove modalità per le domande

rdanti le richieste di Autorizzazione Paesaggistica e di Parere archeologico al Settore comunale stesso.

Dando attuazione alle disposizioni in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, il Settore comunale, a partire dal 17 dicembre, accetterà le richieste di autorizzazione paesaggistica che hanno avuto il parere positivo della Commissione Locale per il Paesaggio in tempo utile, e di parere archeologico, che i tecnici formuleranno alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, esclusivamente in formato digitale, anche per quanto riguarda le integrazioni a pratiche già in essere. Si potrà far riferimento, quindi, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected] Fonte: Comune di Frosinone

Il Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente del Comune di Frosinone (Unità Operativa Edilizia Privata e S.U.E.), ha comunicato ai tecnici degli ordini degli Ingegneri, degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dei dottori Agronomi e dottori Forestali, al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, le nuove regole inerenti all’invio di documenti rigua