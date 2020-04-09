Frosinone, "Una mascherina per tutti": iniziata l’ultima fase

ue unità, mentre nelle giornate di venerdì e sabato verrà ultimata la consegna con il metodo del porta a porta, anche con l’ausilio degli operatori della De Vizia.

Stiamo portando avanti un progetto unico nel suo genere – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – che sta comportando sforzi organizzativi enormi, ma che sta permettendo a ogni residente in città di poter usufruire di una mascherina protettiva per i prossimi due mesi. Se tutto questo è possibile, dobbiamo ringraziare davvero decine e decine di operatori e di volontari che stanno portando il capoluogo a raggiungere un risultato probabilmente unico in Italia.