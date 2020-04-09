Caricamento...

Frosinone, "Una mascherina per tutti": iniziata l’ultima fase

di Redazione

09/04/2020

Frosinone,
È stato consegnato, nel pomeriggio, presso gli uffici della Protezione civile di Frosinone, l’ultimo lotto delle 30.000 mascherine prodotte, in nottata, dalla Klopman, nell’ambito del progetto “Una mascherina per tutti”. Subito è iniziata la lavorazione da parte degli addetti della Protezione civile e delle associazioni di volontariato che stanno collaborando con il Comune, per il riconfezionamento in buste da due unità, mentre nelle giornate di venerdì e sabato verrà ultimata la consegna con il metodo del porta a porta, anche con l’ausilio degli operatori della De Vizia.
Stiamo portando avanti un progetto unico nel suo genere – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – che sta comportando sforzi organizzativi enormi, ma che sta permettendo a ogni residente in città di poter usufruire di una mascherina protettiva per i prossimi due mesi. Se tutto questo è possibile, dobbiamo ringraziare davvero decine e decine di operatori e di volontari che stanno portando il capoluogo a raggiungere un risultato probabilmente unico in Italia.

Fonte: Comune di Frosinone

