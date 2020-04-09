Frosinone, Consegnati 600 buoni spesa: continua la distribuzione
di Redazione
09/04/2020
Sono stati già consegnati alla popolazione, da parte degli uffici dei servizi sociali e del comando della Polizia locale, circa 600 buoni spesa, per fronteggiare l’emergenza economica e sociale generata dalla diffusione del coronavirus.
Oltre alla lavorazione delle domande di erogazione del buono spesa, sono state presentate altre 150 domande circa tra depositi cartacei e email, tanto da superare, ormai, la quota complessiva di 1.400 richieste – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – Ciò significa che la macchina amministrativa sta viaggiando con grande efficacia e puntualità, grazie a una attività enorme da parte dei dipendenti dei nostri uffici, che stanno sacrificando anche le loro esigenze personali, comuni a tutti gli altri cittadini. È un po’ quello che sta avvenendo, anche, con gli eroi del quotidiano negli ospedali, con medici e infermieri: così, i dipendenti e i collaboratori comunali, insieme a quelli della Osa, che sono rimasti sul pezzo, sono i nostri eroi quotidiani del sociale, ove non può mancare l’incisività dell’azione del Comune, peraltro anche capoluogo, in special modo quando la coesione ha lo scopo di garantire le fasce maggiormente esposte alla gravità del momento.
Fonte: Comune di Frosinone
Articolo Precedente
Frosinone, Mascherine in ogni casa: attività in completamento
Articolo Successivo
Frosinone, "Una mascherina per tutti": iniziata l’ultima fase