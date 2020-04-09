Frosinone, Consegnati 600 buoni spesa: continua la distribuzione

ota complessiva di 1.400 richieste – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – Ciò significa che la macchina amministrativa sta viaggiando con grande efficacia e puntualità, grazie a una attività enorme da parte dei dipendenti dei nostri uffici, che stanno sacrificando anche le loro esigenze personali, comuni a tutti gli altri cittadini.

È un po’ quello che sta avvenendo, anche, con gli eroi del quotidiano negli ospedali, con medici e infermieri: così, i dipendenti e i collaboratori comunali, insieme a quelli della Osa, che sono rimasti sul pezzo, sono i nostri eroi quotidiani del sociale, ove non può mancare l’incisività dell’azione del Comune, peraltro anche capoluogo, in special modo quando la coesione ha lo scopo di garantire le fasce maggiormente esposte alla gravità del momento.