Frosinone, Territorio sotto controllo

Nel tardo pomeriggio di martedì 21 gennaio sono stati inviati nel capoluogo e nelle località sede di Commissariato della Provincia, Cassino, Sora e Fiuggi, proseguendo sino a notte fonda, i servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione dei reati di natura predatoria, di sfruttamento della prostituzione e di quelli relativi allo spaccio di stupefacenti. Sono stati impiegati uomini e mezzi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico , della Squadra Mobile, dell’ufficio Immigrazione della Questura, dei suddetti Commissariati di P.S. coadiuvati dalle Squadre Cinofili e dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Sono state controllate 205 persone di cui 28 extracomunitari, 134 veicoli e numerosi esercizi pubblici. Sono state inoltre rilevate numerosissime violazioni alle norme del C.d. S.. A Frosinone è stato espulso un cittadino nigeriano e tre cittadini extracomunitari, che stazionavano nei pressi di Piazzale Kambo, area soggetta ad episodi di spaccio di stupefacenti, sono stati allontanati da Frosinone con divieto di ritorno tramite foglio di via obbligatorio.

Fonte: Questura di Frosinone