Frosinone, Territorio sotto controllo

Redazione Avatar

di Redazione

24/01/2020

Nel tardo  pomeriggio di martedì 21 gennaio sono stati inviati nel capoluogo e nelle località sede di Commissariato della Provincia, Cassino, Sora e Fiuggi, proseguendo sino a  notte fonda, i servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione dei reati  di natura predatoria, di sfruttamento della prostituzione  e di  quelli  relativi allo spaccio di stupefacenti. Sono stati impiegati uomini e mezzi dell’Ufficio  Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico , della Squadra Mobile, dell’ufficio Immigrazione della Questura, dei suddetti  Commissariati di P.S.  coadiuvati dalle Squadre Cinofili e  dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Sono state controllate  205 persone di cui 28 extracomunitari, 134 veicoli e  numerosi esercizi pubblici. Sono state inoltre rilevate numerosissime violazioni alle norme del C.d. S.. A  Frosinone è stato espulso un cittadino nigeriano e tre cittadini extracomunitari, che stazionavano nei pressi di Piazzale Kambo, area soggetta ad episodi  di spaccio di stupefacenti, sono stati allontanati da Frosinone con divieto di ritorno tramite foglio di via obbligatorio.

Fonte: Questura di Frosinone

Redazione

