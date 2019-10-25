Caricamento...

Frosinone, Beccato in auto con oltre 60 chili di Hashish: arrestato

25/10/2019

Nel pomeriggio di ieri, lungo l’autostrada A/1, durante lo svolgimento della normale attività di vigilanza e prevenzione  dei reati in genere, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone hanno proceduto  al fermo di una Fiat Panda con targa italiana, con una sola persona a bordo. Durante le operazioni di controllo il conducente ha manifestato un certo nervosismo, più esasperato nel momento in cui gli veniva chiesto cosa trasportasse; questo atteggiamento ha insospettito gli agenti ed infatti  proprio nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati due sacchi in iuta plastica, contenenti a loro volta vari involucri avvolti in imballaggi di colore marrone e cellophane trasparente,  contenenti della sostanza stupefacente, risultata poi essere  hashish, per un peso di oltre  kg.60. L’uomo, un trentasettenne barese, è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Questura di Frosinone 

