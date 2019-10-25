Frosinone, “Maiuri”: nuova palestra per l’istituto

Gli uffici stanno quindi avviando tutte le procedure per l’indizione della gara. L’istituto di viale Tevere, inoltre, è risultato beneficiario di un finanziamento per l’efficientamento, grazie al quale sarà sostituita una parte degli infissi.

L’amministrazione Ottaviani sta proseguendo, dunque, nella riqualificazione edilizia del patrimonio scolastico di competenza comunale, su cui sono stati investiti, nel corso degli ultimi anni, oltre due milioni di euro tra manutenzioni ordinarie ed interventi di natura straordinaria, sia sotto il profilo della staticità che della sicurezza generale e della riqualificazione dei singoli plessi. Le risorse finanziarie che il Comune di Frosinone riesce a reperire vengono, infatti, reimpiegate prioritariamente per la manutenzione dei plessi pubblici, con un'attenzione particolare per le scuole e per i luoghi di socializzazione collettiva. Fonte: Comune di Frosinone

La scuola primaria con sede in viale Tevere sarà presto dotata di una palestra nuova: l’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato ai lavori pubblici coordinato da Fabio Tagliaferri, dopo aver inoltrato diverse richieste di finanziamento, ha infatti ottenuto un contributo di un milione di euro, che sarà finalizzato alla demolizione e alla ricostruzione della struttura deputata all’attività fisica dei piccoli alunni.