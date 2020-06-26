Frosinone, Sif: partono i progetti culturali per bambini ed adulti
di Redazione
26/06/2020
Il SIF, promosso dal sindaco Nicola Ottaviani, realizzato con il coordinamento dell’assessore alla cultura, Valentina Sementilli e con il finanziamento della Regione Lazio, proporrà, a partire da domenica 28 giugno e per tutta l’estate, laboratori, cicli di incontri e workshop per il tempo libero di bambini, ragazzi e adulti, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti. L’offerta del SIFCultura, il “Sistema integrato del Frusinate”, di cui il Comune di Frosinone è capofila, prevede infatti attività nei Musei, nelle Biblioteche e negli Archivi aderenti, tra didattica, archeologia, arte, erboristeria, biodiversità, lettura, archivistica, oreficeria, calligrafia, tessitura e multiculturalità. Per bambini e ragazzi, il museo archeologico di Frosinone proporrà “Dallo scavo al racconto dell’evoluzione”, “Di capanna in capanna: la vita di villaggio”, “Scrivere come in Antico”, “Alla scoperta dei Volsci”, mentre nel Museo archeologico di Atina e della Valle di Comino “G. Visocchi” i workshop verteranno su “Scavo archeologico simulato”: “facciamo un affresco” o “nella bottega del mosaicista”. I laboratori del Museo archeologico di Castro dei Volsci prenderanno spunto da “Fatto… e rifatto e l’arte del mosaico” e “Archeomonili e nella bottega del ceramista”. Il Museo civico archeologico di Veroli presenterà “Antichi gioielli e preziosi pendagli. Ingioielliamoci!” e “Domus dolce domus: così vivevano gli antichi Romani”, mentre la biblioteca “Oltre l’Occidente” di Frosinone proporrà “Storie di meraviglia. Letture in gioco”. Presso il Museo naturalistico e della tradizione erboristica di Collepardo spazio a diversi appuntamenti con Un mondo di… profumi, puzze e veleni; di fiori e insetti; di tracce animate; di diversità da conoscere e proteggere; di scarti e rifiuti. Il Museo della Cultura agricola popolare e del tabacco di Pontecorvo ospiterà “Riscopriamo gli antichi mestieri”, il Museo archeologico “A. Maiuri” di Ceprano “Dalla Terra al fuoco”. Nei mesi di giugno, luglio e agosto si terranno anche i cicli di incontri e i workshop per adulti. Al Museo archeologico di Castro dei Volsci sarà protagonista l’arte orafa, mentre al Museo civico archeologico di Veroli si parlerà dei ceramisti di Santa Croce. Segreti d’artista al Museo Académie Vitti di Atina; “L’integrazione dei 4 elementi” al Museo archeologico “A. Maiuri” di Ceprano. Spazio alla tessitura al Museo della civiltà contadina e dell’ulivo di Pastena e al Museo civico demoetnoantropologico di Vallecorsa. “Se fuori c’è un clima strano… è meglio conoscere le piante con cui viviamo”, ammonisce il Museo naturalistico e della tradizione erboristica di Collepardo. Tante le iniziative in programma in autunno, per grandi e piccoli, anche presso la Biblioteca diocesana del Seminario vescovile di Ferentino e gli archivi storici comunali di Alvito e di Atina. Per accedere all’offerta culturale di sistema è sufficiente essere titolari della tessera SIFCultura (costo 5 euro, validità 12 mesi). È possibile concordare telefonicamente la prenotazione dell’attività prescelta chiamando il numero 0775/212314 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure confermare la prenotazione via e-mail all’indirizzo [email protected]. Info su sifcultura.it.
Fonte: Comune di Frosinone
