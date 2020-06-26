Frosinone, Nuovi stalli e parcheggio per il Frecciarossa

La giunta stessa, infatti, dallo scorso 18 marzo, aveva adottato alcune misure di sicurezza urbana al fine di contrastare il contagio da virus Covid-19. Tra queste, vi era la sospensione della regolamentazione della sosta a pagamento sul territorio comunale, limitatamente agli stalli di diretta competenza. Con successiva ordinanza dirigenziale del 19 marzo 2020, il Settore della Polizia Municipale, dando esecuzione al deliberato della giunta, ha sospeso il pagamento del ticket sulle aree di sosta indicate. Visto il miglioramento della situazione sanitaria sul territorio comunale, è stato quindi disposto il ripristino della regolamentazione della sosta a pagamento sul territorio comunale alle medesime condizioni e modalità di utilizzo in vigore anteriormente all'approvazione della deliberazione di giunta comunale del 18 marzo 2020, con relativo pagamento del ticket, quindi, da corrispondere per l'utilizzo degli stalli. Nella zona dello Scalo, invece, è previsto lo spostamento temporaneo degli stalli di sosta con contestuale istituzione di nuova area parcheggio provvisoria con ticket, che sarà realizzata tramite oneri di urbanizzazione. L' Amministrazione Ottaviani, infatti, nell'ambito dei lavori di riqualificazione in Piazzale Alessandro Kambo, al fine di contenere i disagi per la cittadinanza (vista l’impossibilità temporanea di usufruire degli stalli ivi allocati) e in particolare per i pendolari, ha ritenuto opportuno istituire degli stalli di sosta nell'area in passato utilizzata da Cotral SpA per il rimessaggio da propri mezzi. A seguito dell'inserimento della stazione ferroviaria di Frosinone nella tratta ad Alta Velocita di Ferrovie dello Stato, inoltre, è atteso un implemento dell'uso del trasporto ferroviario e consequenzialmente vi è necessità di implementare l'offerta di aree di sosta nell'area della Stazione. I nuovi stalli di sosta temporanei potranno essere utilizzati dagli utenti a seguito di corresponsione di apposito ticket giornaliero limitatamente alle fasce orarie 09-13 e 16-20, rimanendo gratuito l'utilizzo nel restante arco della giornata. Il valore del ticket di utilizzo sarà fissato nella stessa misura già in vigore in altre parti della città.

La giunta comunale, nell'ultima seduta settimanale, ha approvato la delibera relativa a un riassetto della sosta a pagamento negli stalli comunali e nell'utilizzo di una nuova area temporanea, quale parcheggio per gli utenti del Frecciarossa e dei pendolari che utilizzano la stazione ferroviaria.