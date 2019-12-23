Frosinone, Raccolta differenziata: le variazioni per le festività

Il Comune di Frosinone, mediante l'assessorato all'ambiente coordinato dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, unitamente alla De Vizia transfer, comunicano che, in occasione delle festività natalizie, il calendario della raccolta differenziata subirà alcune modifiche. Martedì 24 dicembre sarà ritirata la plastica, mentre il 25 dicembre il servizio non sarà effettuato. Il 26 gli operatori raccoglieranno il secco residuo, mentre il 30 l'organico e il secco. Il servizio non sarà attivo, infine, il 1° e il 6 gennaio. Nelle altre giornate, la raccolta sarà effettuata secondo le indicazioni del calendario. Per quanto riguarda, invece, le isole ecologiche mobili, il servizio sarà sospeso nelle serate del 24, 25, 26, 31 dicembre e 1° gennaio.

Fonte: Comune di Frosinone