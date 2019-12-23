Frosinone, Cimitero aperto la notte di Natale
di Redazione
23/12/2019
Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Frosinone garantirà l’apertura del civico cimitero di Colle Cottorino durante la notte della vigilia di Natale. L’iniziativa, resa possibile anche grazie alla collaborazione degli operatori comunali, si terrà a partire dalle 22.30 del 24 dicembre, fino all’1.30 del mattino successivo.
Le celebrazioni di questo periodo costituiscono, certamente, un’occasione di gioia e condivisione con gli affetti che troppo spesso trascuriamo, il resto dell’anno, per portare a termine i tanti impegni assunti – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - In questo momento dell’anno, però, si acuisce il dolore di chi subisce l’assenza di una persona cara. A coloro che non sono più con noi ma che continuiamo a portare nel cuore potremo dedicare, con l’apertura del civico cimitero, una preghiera, un pensiero, un fiore. L’iniziativa - prevista nella notte che, per laici e cristiani, anticipa il ritorno alla vita e alla luce - rappresenta, dunque, un gesto di civiltà e di grande solidarietà collettiva.
Fonte: Comune di Frosinone
Articolo Precedente
Frosinone, Raccolta differenziata: le variazioni per le festività
Articolo Successivo
Frosinone, Rigenerazione urbana: pratiche per 10 milioni di euro