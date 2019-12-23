Frosinone, Cimitero aperto la notte di Natale

con gli affetti che troppo spesso trascuriamo, il resto dell’anno, per portare a termine i tanti impegni assunti – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - In questo momento dell’anno, però, si acuisce il dolore di chi subisce l’assenza di una persona cara.

A coloro che non sono più con noi ma che continuiamo a portare nel cuore potremo dedicare, con l’apertura del civico cimitero, una preghiera, un pensiero, un fiore. L’iniziativa - prevista nella notte che, per laici e cristiani, anticipa il ritorno alla vita e alla luce - rappresenta, dunque, un gesto di civiltà e di grande solidarietà collettiva.