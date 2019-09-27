Caricamento...

Frosinone, Proseguono le disinfestazioni

di Redazione

27/09/2019

Frosinone, Proseguono le disinfestazioni
L’amministrazione comunale, tramite l’assessorato all’ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri, ha programmato e attuato un ciclo di interventi di pulizia e igiene, nell'ambito dei quartieri urbani e periferici, per la campagna di profilassi 2019. La prossima settimana, a cura della Ditta incaricata, saranno eseguite le operazioni di disinfestazione e di derattizzazione con particolare riguardo alla zona del quartiere Scalo. L’intervento di disinfestazione da zanzare ed insetti nocivi verrà eseguito nelle ore notturne (a partire dalle ore 23) mentre quello relativo alla derattizzazione verrà predisposto in orario pomeridiano.
Entrambi gli interventi, tenuto conto anche delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, sono finalizzati al trattamento diretto anche delle “sorgenti” ove roditori e insetti trovano un habitat favorevole per il loro sviluppo. In particolare, dunque, in tutte le zone umide o dove vi siano pozze ed acque lentiche (stagnanti), nella area perimetrale esterna del depuratore comunale, lungo gli argini del fiume e dei fossi, lungo i viali alberati e nei parchi pubblici e in prossimità delle aree destinate a mercato. Si precisa che i prodotti utilizzati, regolarmente registrati come presidi sanitari presso il Ministero della Sanità, sono a basso impatto per l’uomo, per la fauna acquatica e per gli uccelli e per i mammiferi, non sono corrosivi e non interferiscono con la normale attività delle api, per cui non vi sono particolari cautele da adottare da parte della cittadinanza, mentre l'utilizzo di prodotti e ritrovati più aggressivi rischierebbe di compromettere gli equilibri naturali del biosistema.

Fonte: Comune di Frosinone 

