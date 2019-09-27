Caricamento...

Servizi straordinari di controllo del territorio a Frosinone e provincia

Redazione

di Redazione

27/09/2019

Nella serata di ieri gli uomini delle Volanti di Frosinone, Cassino e Fiuggi, in collaborazione con il personale  della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone, con l’aiuto di unità cinofile della Polizia di Stato,  hanno effettuato un’attività straordinaria di controllo del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta a quelle aree considerate più a rischio, come la zona dello scalo ferroviario ed i giardini adiacenti oltre al Terminal Cotral, che sono state teatro negli ultimi tempi di episodi di microcriminalità che hanno allarmato la popolazione. Sono state controllate 68 autovetture, 130 persone, di cui 25 stranieri per i quali è stata verificata la posizione sul nostro territorio nazionale. Un cittadino gambiano è stato segnalato all’Autorità Amministrativa in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, e per lo stesso è stato avviato il procedimento di espulsione. Durante l’attività di pattugliamento gli operatori hanno denunciato per tentato furto un ventenne del capoluogo.

Fonte: Questura di Frosinone

