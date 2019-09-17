Caricamento...

Frosinone, Proseguono le attività dei centri anziani

Redazione

di Redazione

17/09/2019

Proseguono le tante attività dei centri anziani di Frosinone, promosse dall’amministrazione Ottaviani mediante l’assessorato ai servizi sociali coordinato da Massimiliano Tagliaferri, volte a diffondere i valori dell’aggregazione e della coesione sociale con tante occasioni di confronto, di dialogo, di partecipazione. In particolare, dopo l’incontro incentrato su temi economici (arretrati, cartelle di pagamento…) ospitato dal centro anziani "Karol Woytjla" di via Cavoni, mercoledì 25 settembre alle 16, presso il centro di via Portogallo, farà tappa la campagna di sensibilizzazione sulle patologie respiratorie, dedicata agli over 65, alla presenza di un medico specializzato. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0775 2656271 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Fonte: Comune di Frosinone 

