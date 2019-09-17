Frosinone, L'avviso per il Trasporto Scolastico degli alunni del II ciclo con disabilità

ne di una rete di collaborazione tra enti territoriali finalizzata a garantire ad ogni studente con disabilità il raggiungimento della propria sede scolastica o della sede di svolgimento del percorso formativo alternanza Scuola/Lavoro.

Le istanze, con il modulo di iscrizione debitamente compilato (disponibile anche sul sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo www.comune.frosinone.it) dovranno essere inoltrate in busta chiusa con la dicitura “Trasporto Scolastico Studenti con Disabilità” tassativamente presso l’ufficio di Protocollo Generale (Piazza VI Dicembre) o in forma telematica a mezzo posta certificata ( [email protected] ). Il Servizio Pubblica Istruzione si riserva di valutare le richieste pervenute e ad organizzare il Servizio di Trasposto Scolastico sulla base del proprio assetto organizzativo ed in relazione alle necessità lavorative documentate del nucleo familiare di riferimento.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione, sito in Piazza VI Dicembre, al numero 0775/2656685 oppure nei seguenti orari di apertura al pubblico: Lunedì ore 10.00/13.00; Martedì ore 10.00/13.00; Mercoledì ore 15.00/17.30; Giovedì ore 10.00/13.00. Fonte: Comune di Frosinone

Il settore servizi sociali, pubblica istruzione, commercio e mobilità sostenibile (U.O. Pubblica Istruzione) rende noto che è possibile, fino al 27 settembre, presentare le Istanze relative al trasporto delle persone con disabilità frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di II grado o i Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale. L’obiettivo è la creazio