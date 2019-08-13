Caricamento...

Frosinone, Presentati i nuovi dirigenti della Squadra Mobile e delle Volanti

di Redazione

13/08/2019

Frosinone, Presentati i nuovi dirigenti della Squadra Mobile e delle Volanti
Nuovi incarichi alla Questura di Frosinone. Il dott. Flavio Genovesi è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura e il dott. Fabrizio Marandola dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La scelta del  Questore di Frosinone dott. Leonardo Biagioli ha tenuto conto delle capacità, dell’esperienza e della professionalità  dei due funzionari, ma anche della loro conoscenza del territorio  che è un altro degli elementi fondamentali  per ricoprire un incarico che investe non solo la città di Frosinone, ma tutta la provincia. Il dott. Genovesi e il dott. Marandola nella conferenza stampa di presentazione hanno ribadito la volontà di lavorare in sinergia incanalando la forza delle loro “squadre “  verso l’obiettivo comune: la sicurezza dei cittadini.

Fonte: Questura di Frosinone 

