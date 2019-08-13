Frosinone, “Mangia come parli” a teatro

Mercoledì 14 agosto alle 21.15 sarà la volta di “Mangia come parli”, di e con Fabrizio Gaetani. Il cibo è cultura, è aggregazione, è amore! Ma noi Italiani siamo andati oltre... Fabrizio Gaetani ripercorre i suoi primi 40 anni culinari ed affronta, con ironia e intuizioni personali, le tendenze legate al cibo che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto. Che piatto andava di moda negli anni 80? E negli anni 90? E soprattutto, il pollo coi peperoni – domanda quanto mai pertinente, vista la coincidenza temporale - è ancora il pranzo di ferragosto? Anche durante la serata che precede la Festa dell’Assunta, dunque, sempre con il prezioso contributo della Banca Popolare del Frusinate, la magia del teatro sotto le stelle di Frosinone regalerà un nuovo momento di aggregazione e di emozioni per giovani, famiglie, anziani.

Fonte: Comune di Frosinone