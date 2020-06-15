Caricamento...

Frosinone, Presentata la nuova flotta del trasporto pubblico locale

15/06/2020

Nel pomeriggio di ieri, dopo la partenza del Frecciarossa dal binario 1, all’esterno della stazione, in piazzale Kambo, si è tenuta la presentazione della nuova flotta del trasporto pubblico locale del Comune di Frosinone, interamente composto da mezzi euro 6, gestito da Cialone tour Spa. I singoli bus sono dotati di cabina cardioprotetta con defibrillatore, telecamere interne, geolocalizzazione e app che, in diretta, comunica all'utenza l'arrivo del mezzo, con i relativi orari di tutte le linee. Erano presenti il sindaco, Nicola Ottaviani, l'assessore alla mobilità Massimiliano Tagliaferri, unitamente agli assessori e ai consiglieri comunali giunti alla stazione ferroviaria, con il primo Frecciarossa proveniente da Roma. L'Amministratore Delegato Guglielmo Cialone, del gestore del tpl, ha illustrato ai giornalisti e alla cittadinanza presente sul piazzale i numerosi accorgimenti tecnologici presenti sui 21 automezzi della flotta, interamente rinnovata, con i colori canarini e con il simbolo del Leone ruggente.
Inoltre, la tabella dei percorsi dei mezzi è stata aggiornata in modo da poter coincidere con le partenze e gli arrivi dei treni che, con la fermata Tav, sosteranno a Frosinone, diventando, quindi, appetibili, anche per l'utenza proveniente dal'Agro Pontino, dall'Abruzzo e dal circondario della provincia di Frosinone.
Con l'interconnessione tra fermata Tav e mezzi del trasporto pubblico locale - ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - il capoluogo diventerà un importante nodo di interscambio per tutti coloro che potranno lasciare qui l'auto e spostarsi comodamente a Firenze, Milano e Napoli. In questo modo, il Comune di Frosinone dimostra di valorizzare ogni opportunità in grado di costituire volano di sviluppo per l'intero territorio.

Fonte:  Comune di Frosinone

