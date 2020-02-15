Caricamento...

Frosinone, Parco Matusa: approvata la variante al master plan generale

di Redazione

15/02/2020

La giunta Ottaviani, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato la variante al master plan generale del Parco urbano del Matusa. L’amministrazione, con l’adozione del provvedimento, intende così ampliare la fruizione da parte dei cittadini oltre che accentuare l'attrazione della struttura in occasione dello svolgimento di manifestazioni e eventi. Il parco, inaugurato nel 2018, da subito è divenuto meta di famiglie, sportivi, giovani, anziani e visitatori provenienti da tutta la regione. La variante progettuale, corredata di elaborato grafico e documentazione fotografica, è stata redatta dall'arch. Elio Noce, dirigente degli uffici del settore urbanistica. Sarà, dunque, compito degli uffici comunali procedere all'invio della stessa agli enti preposti, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni per l'ulteriore valorizzazione della tribuna, presente all'interno dell'area, che da un lato verrà riconvertita in anfiteatro moderno e, dall'altro, ospiterà altri servizi di food and beverage, permettendo un'offerta compatibile con tutti gli standard economici e sociali. Saranno, infine, individuati, all'interno del Parco, ulteriori percorsi pedonali e piantumate altre essenze arboree, che contribuiranno ad implementare gli elementi di carattere naturalistico presenti all'interno del Parco, unitamente a un'area attrezzata per la technogym all'aperto, con fruizione gratuita da parte della cittadinanza.

Fonte: Comune di Frosinone

