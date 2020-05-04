Frosinone, Parchi e giardini, riaperti da mercoledì

rà ricominciare con le passeggiate e l’attività motoria di base anche sulle aree verdi comunali, con l’uso delle mascherine e con il distanziamento sociale obbligatorio.

Nelle due strutture perimetrate, quella del Parco Matusa e della Villa comunale, sempre da mercoledì, sarà possibile l’ingresso contingentato per un’ora e trenta a rotazione, allo scopo di evitare assembramenti o situazioni di criticità, tali da vanificare i risultati raggiunti fino ad ora nel contenimento della diffusione del virus, sul territorio del Capoluogo.

Le aree gioco, secondo le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimarranno chiuse per evitare il naturale affollamento da parte dei più piccoli, soprattutto nella prima fase della ripartenza, proprio perché i bambini possono denotare una più difficile applicazione dei divieti attualmente in vigore.

Stanno terminando, in questi giorni, le operazioni di cura del verde per garantire la riapertura in sicurezza de parchi e dei giardini comunali, presenti sul territorio dei Capoluogo. Gli uffici del settore ambiente e gli operatori economici che collaborano con l’amministrazione comunale hanno già realizzato buona parte degli interventi e, quindi, appena approntate le relative misure per la tutela sanitaria generale, si pot

Fonte: Comune di Frosinone