Frosinone, Ottaviani: "Accessi al cimitero contingentati e solo in sicurezza"

vranno essere necessariamente seguite dall’utenza.

Nei giorni scorsi, abbiamo effettuato le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la riapertura del cimitero in sicurezza – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – Questo non significa, però, che in un luogo di culto e di spiritualità interiore, come il cimitero di Colle Cottorino, non debbano essere rispettati quei protocolli rigidi e indispensabili, volti ad attenuare rischi di diffusione del Covid-19.

Gli ingressi dovranno essere limitati, infatti, a 100 visitatori per ogni ora e, a partire dalle 9 fino alle 15, vi è tutto il tempo per onorare con tranquillità la memoria dei propri defunti, senza creare file o avvicinamenti. Sarà obbligatorio tenere la distanza di almeno due metri tra le persone, che dovranno indossare, tutte, le mascherine, almeno in questa prima fase della ripartenza, tenuto anche conto del fatto che il Comune di Frosinone ha distribuito, gratuitamente, circa 42.000 mascherine, lavabili e riutililizzabili, all’intera popolazione.

Per coloro che intenderanno utilizzare i servizi idrici per vasi ed essenze floreali, sarà indispensabile munirsi di guanti, anche nel rispetto delle prerogative degli altri. L’amministrazione comunale procederà alla sanificazione degli ambienti comuni, chiedendo ai propri cittadini soltanto l’applicazione del principio del buon senso che regola la civiltà di una comunità.