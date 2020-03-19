Frosinone, Nuova piazza al Sacro Cuore: definita la convenzione del 28 bis

raverso lo schema di convenzione approvato, a fronte della realizzazione di volumetrie pari a circa 18.000 mq, tra residenziale e direzionale, il privato si obbliga a realizzare nuovi standard pubblici per la riqualificazione urbanistica dell’intero comparto, attraverso piste ciclabili, marciapiedi, parcheggi e verde pubblico attrezzato.

All’interno di tale quadro compensativo, si inserisce anche la nuova piazza verde, per circa 1600 mq, innanzi alla chiesa del Sacro Cuore, mentre i nuovi parcheggi e spazi di sosta saranno individuati in piazza Salvo D’Acquisto, grazie a un collegamento pedonale scaturente da una differente proposta di edilizia concertata ex articolo 28 bis, il cui cantiere è già stato inaugurato da alcune settimane.

L’amministrazione Ottaviani, nel corso dell’ultima giunta tenutasi mercoledì 18 marzo, ha approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti con un operatore privato, che effettuerà alcuni nuovi insediamenti abitativi, nell’area compresa tra via Po e via Tommaso Landolfi, a ridosso della zona Cdr/Cdu, utilizzando lo strumento del permesso convenzionato, ex articolo 28 bis. In particolare, att

Fonte: Comune di Frosinone