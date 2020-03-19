Paliano, Emergenza Coronavirus: la Johnny&Mary attiva il servizio di supporto psicologico gratuito
di Redazione
19/03/2020
Nella gestione dell’emergenza Covid-19 la salute mentale e il benessere psicologico sono a rischio. Per questo la Johnny&Mary srl ha disposto il servizio di supporto psicologico gratuito per popolazione del Comune di Paliano. Johnny &Mary srl è una società che da anni si occupa di riabilitazione psichiatrica nel territorio di Paliano. Attraverso la gestione di due presidi sanitari accreditati con la Regione Lazio Casa Johnny e Casa Mary e di una Casa Famiglia ha maturato una lunga esperienza nel campo psichiatrico e del sostegno psicologico garantendo professionalità alle tante persone che nel corso del tempo hanno richiesto i servizi riabilitativi. In un momento storico così difficile, nonostante la gestione delle strutture richieda la massima attenzione per i nostri ospiti e per tutto il personale operante, anche noi abbiamo deciso di contribuire in maniera attiva alla gestione di questa emergenza. Vogliamo farlo attraverso quello che sappiamo fare meglio: offrire un supporto psicologico alle persone che abbiano il bisogno di avere un sostegno emotivo per superare l’ansia e le paure proprie della condizione del periodo che stiamo vivendo. Per questo motivo, d’intesa con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Paliano, nella persona dell’Assessore Eleonora Campoli, abbiamo deciso di mettere a disposizione, gratuitamente, della popolazione di Paliano un servizio di supporto psicologico attraverso i nostri professionisti: lo Psichiatra Dott. Gianluca Mauro e la Psicologa Dott.ssa Daniela Riscolo. Noi ci siamo e crediamo che anche i piccoli gesti, come quelli che stiamo mettendo in campo, possano fare la differenza. - dichiara l’Amministratore Enzo Prisco. Il sevizio sarà a reso a distanza, mediane strumenti che ne garantiscono la sicurezza al fine di rispettare le disposizioni in tema di riduzione del contatto fisico. Per poter usufruire del servizio potete contattare direttamente Johnny & Mary al numero 0775571045 chiedendo del servizio di supporto psicologico, oppure inviando una richiesta all’indirizzo mail: [email protected]. In entrambi casi, fornendo i vostri recapiti, verrete tempestivamente ricontattati.
Articolo Precedente
Frosinone, Ottaviani: dati sensibili Covid-19, cambiano gli obblighi per i Sindaci
Articolo Successivo
Frosinone, Nuova piazza al Sacro Cuore: definita la convenzione del 28 bis