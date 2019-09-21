Frosinone, Isole pedonali: partenza buona

Giovani e anziani, famiglie e single mostrano di aver gradito la novità dei "due km di passeggiata" , introdotta dall'amministrazione Ottaviani, per dare continuità all'isola pedonale della parte bassa e a quella della parte alta del capoluogo. Da largo Turriziani passando per corso della Repubblica, anche attraverso l'utilizzo dell'ascensore inclinato, finendo con il percorrere il tratto di via Aldo Moro che da via Veccia conduce a piazzale de Matthaeis, sono centinaia le persone che hanno voluto sperimentare la novità della pedonalizzazione nel weekend di una larga fascia delle due zone centrali del capoluogo, sicuramente utile al miglioramento della qualità dell'aria e delle abitudini di vita dei cittadini e dei curiosi, provenienti anche da fuori città.

Fonte: Comune di Frosinone