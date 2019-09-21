Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Isole pedonali: partenza buona

Redazione Avatar

di Redazione

21/09/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Isole pedonali: partenza buona
Giovani e anziani, famiglie e single mostrano di aver gradito la novità dei "due km di passeggiata" , introdotta dall'amministrazione Ottaviani, per dare continuità all'isola pedonale della parte bassa e a quella della parte alta del capoluogo. Da largo Turriziani passando per corso della Repubblica, anche attraverso l'utilizzo dell'ascensore inclinato, finendo con il percorrere il tratto di via Aldo Moro che da via Veccia conduce a piazzale de Matthaeis, sono centinaia le persone che hanno voluto sperimentare la novità della pedonalizzazione nel weekend di una larga fascia delle due zone centrali del capoluogo, sicuramente utile al miglioramento della qualità dell'aria e delle abitudini di vita dei cittadini e dei curiosi, provenienti anche da fuori città.

Fonte: Comune di Frosinone 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Allerta meteo: intense precipitazioni

Articolo Successivo

Broccostella, Sospensione idrica per lavori di manutenzione

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023