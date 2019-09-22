Allerta meteo: intense precipitazioni
di Redazione
22/09/2019
Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani, 22 settembre 2019, e per le successive 24-36 ore sul Lazio: intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una Criticità Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta e una Criticità Codice Giallo per rischio idraulico sulle Zone A (Bacini Costieri Nord) e B(Medio Tevere). E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale.
Fonte: Protezione Civile Regione Lazio
