Frosinone, Incendio: si è riunito il tavolo tecnico

one di una ordinanza contingibile e urgente da parte del Comune: non vi è la necessità di adottare provvedimenti da parte dell'autorità comunale in quanto, come accertato dal tavolo tecnico, la corrente aerea sta spirando nella direzione di altri comuni del circondario, per i quali operano differenti competenze territoriali.

La situazione rimane, comunque, monitorata dal tavolo tecnico che continuerà a riunirsi dopo le ore 19 per gli ulteriori approfondimenti e aggiornamenti.

Si è tenuto, nel pomeriggio odierno, il tavolo tecnico relativo all’incendio sviluppatosi in un deposito, in mattinata, presso la zona industriale al confine del comune di Frosinone, alla presenza delle autorità (Comune di Frosinone, Protezione civile, Prefettura, Asl, Arpa, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Provinciale, Comune di Supino). Al momento, dagli accertamenti effettuati, non sussistono elementi per l’emanazi

Fonte: Comune di Frosinone