Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Incendio: si è riunito il tavolo tecnico

Redazione Avatar

di Redazione

02/11/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Incendio: si è riunito il tavolo tecnico
Si è tenuto, nel pomeriggio odierno, il tavolo tecnico relativo all’incendio sviluppatosi in un deposito, in mattinata, presso la zona industriale al confine del comune di Frosinone, alla presenza delle autorità (Comune di Frosinone, Protezione civile, Prefettura, Asl, Arpa, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Provinciale, Comune di Supino). Al momento, dagli accertamenti effettuati, non sussistono elementi per l’emanazione di una ordinanza contingibile e urgente da parte del Comune: non vi è la necessità di adottare provvedimenti da parte dell'autorità comunale in quanto, come accertato dal tavolo tecnico, la corrente aerea sta spirando nella direzione di altri comuni del circondario, per i quali operano differenti competenze territoriali. La situazione rimane, comunque, monitorata dal tavolo tecnico che continuerà a riunirsi dopo le ore 19 per gli ulteriori approfondimenti e aggiornamenti.

Fonte: Comune di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Spostamenti delle domeniche ecologiche per le modifiche del calendario calcistico

Articolo Successivo

Allerta meteo gialla per temporali dal tardo pomeriggio di domani e per 18 ore

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023