Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Allerta meteo gialla per temporali dal tardo pomeriggio di domani e per 18 ore

Redazione Avatar

di Redazione

01/11/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Allerta meteo gialla per temporali dal tardo pomeriggio di domani e per 18 ore

Interessate tutte le zone di allerta della regione

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali. I fenomeni temporaleschi previsti saranno sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale. Si susseguiranno dal tardo pomeriggio di domani, sabato 2 novembre, e per le successive 12-18 ore sulle seguenti zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione Civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.
Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Incendio: si è riunito il tavolo tecnico

Articolo Successivo

Frosinone, Due denunce per ricettazione: recuperata una Porsche, una Fiat 500 Abarth ed una Panda 4 x 4

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Ancora Allerta Gialla per precipitazioni per altre 12/18 ore

Ancora Allerta Gialla per precipitazioni per altre 12/18 ore

07/11/2021

Allerta Meteo da domani pomeriggio, 30 maggio, per criticità Idrogeologica e Idraulica

Allerta Meteo da domani pomeriggio, 30 maggio, per criticità Idrogeologica e Idraulica

29/05/2021

Meteo: Temporali fino a domani

Meteo: Temporali fino a domani

10/06/2020