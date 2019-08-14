Frosinone, Immobili comunali al miglior offerente

Il settore Governance del Comune di Frosinone ha pubblicato un avviso relativo alla vendita di alcuni immobili di proprietà comunale, tramite manifestazione d'interesse, con la formula della miglior offerta che potrà essere presentata all'ente di piazza VI Dicembre. In tal modo, si cerca di valorizzare gli immobili rimasti nel patrimonio comunale che, in assenza di finanziamenti regionali e statali, rischierebbero di rappresentare soltanto un potenziale economico inespresso. Lunedì 9 settembre alle ore 11:00 presso l’Ufficio della Governance in Piazza VI Dicembre, si terrà la procedura aperta per la manifestazione d’interesse volta ad acquisire proposte di acquisto dell’immobile sito in Via del Carbonaro. L’unità immobiliare è ubicata nella parte alta della città di Frosinone, ben servita da autolinee urbane; nelle immediate vicinanze, si trovano la Prefettura, l’ufficio postale, scuole, la Cattedrale. La consistenza metrica comprende i locali al piano terra (mq. 62 utili), l’appartamento al piano primo composto da cucina, soggiorno, 3 camere da letto, 2 bagni e ripostiglio (mq. 106 utili); poi, appartamento al piano secondo composto da cucina, soggiorno, 2 camere da letto, bagno e ripostiglio (mq.77 utili), oltre al terrazzo (di mq. 116); infine, l’appartamento al piano terzo composto da cucina, soggiorno, 2 camere da letto, bagno e ripostiglio (mq. 82 utili). L’immobile, è quindi, suddiviso in tre unità con relative cantine e locale condominiale al piano terra. Il prezzo minimo d’offerta è pari a € 50.000,00 soggetto a rialzo percentuale. Gli interessati dovranno far pervenire a Comune di Frosinone, Ufficio della Governance, Piazza VI Dicembre 03100 Frosinone, un plico sigillato e raccomandato, anche a mano, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, sotto l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse del giorno 09/09/2019, ORE 11.00 per l’acquisto dell’immobile in via del Carbonaro di proprietà del Comune di Frosinone”. Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il 05/09/2019. Sempre il 9 settembre, ma alle ore 10:00 presso l’Ufficio della Governance si terrà invece la procedura aperta per la manifestazione d’interesse per proposte di acquisto dell’immobile sito in Via Gino Sellari. L’immobile è ubicato in adiacenza dell’ex ospedale civico di viale Mazzini, zona ben servita da autolinee urbane; nelle immediate vicinanze, si trova il Comando provinciale dei Carabinieri. L’unità immobiliare, nel suo complesso, comprende: locali deposito piano semi interrato (mq. 77,42 lordi); locali piano terra (mq. 673,41 lordi); primo piano (mq. 673,41 lordi); secondo (mq 351,51 lordi) e terrazzo (per mq. 321,90). Il prezzo minimo d’offerta è pari a € 110.000,00 soggetto a rialzo percentuale. Gli interessati dovranno far pervenire a Comune di Frosinone, Ufficio della Governance, Piazza VI Dicembre 03100 Frosinone, un plico sigillato e raccomandato, anche a mano, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, sotto l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse del giorno 09/09/2019, ORE 10.00 per l’acquisto dell’immobile in via G. Sellari di proprietà del Comune di Frosinone”. Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il 05/09/2019. Gli avvisi sono visionabili sul sito internet del Comune di Frosinone all’indirizzo www.comune.frosinone.it, nella sezione “Avvisi, bandi e concorsi” del canale Amministrazione trasparente e sull’albo pretorio. Per informazioni, infine, è possibile contattare il numero 0775/2656603.

Fonte: Comune di Frosinone