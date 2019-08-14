Frosinone, Vandalo contro un palo: ripreso dalle telecamere comunali

, facenti parte del progetto “Città in video”.

Introdotto dall'amministrazione Ottaviani e coordinato dal Ced comunale, il progetto ha portato all'installazione di oltre 400 telecamere nel centro urbano e in periferia, raggiungendo, così, la percentuale più alta in Italia per rapporto tra sistemi di sicurezza e numero di abitanti: gli uffici comunali hanno infatti fornito, già nei mesi scorsi, utili strumenti di indagine alle Forze dell’Ordine che, regolarmente, procedono all’acquisizione dei filmati e delle videoregistrazioni per prevenire la commissione di reati o, come spesso accaduto, per fornire validi strumenti probatori all’Autorità giudiziaria.

E proprio le forze dell’ordine, grazie alle immagini riprese dai dispositivi elettronici, stanno procedendo, in queste ore, alla identificazione del responsabile del gesto il quale, subito dopo l'urto, in spregio ai principi di correttezza e civiltà, si dileguava con disinvoltura, non sapendo che l'intera scena era stata registrata dalle videocamere dell'amministrazione comunale.

L’amministrazione ha deciso di pubblicare il video sul web come monito per quanti continuano a violare le regole di sana convivenza civile, danneggiando il patrimonio pubblico e ponendo in pericolo, in qualche caso, anche l’incolumità altrui.

Nella serata di lunedì 12 agosto, intorno alle 21.50, un’auto ha urtato violentemente uno dei lampioni a led collocati in piazza VI dicembre, provocando danni sia a carico del palo sia dell’armatura stradale, che si è staccata ed è caduta a terra da un’altezza superiore a circa 10 metri, colpendo anche la carrozzeria della vettura stessa, così come è possibile verificare dal video delle telecamere installate nell’area

Fonte: Comune di Frosinone