Frosinone: il 2° Congresso Provinciale UILposte di Frosinone e Latina del 29 aprile

di Redazione 04/05/2022

In data 29.04.2022 si è tenuto presso l’Astor Hotel di Frosinone il 2° Congresso Territoriale della UILposte di Frosinone-Latina. All’evento hanno partecipato la Segretaria Nazionale Pina Esposito, il Segretario Generale di Roma e Lazio Stefano Angelini e la Segretaria della Camera Sindacale UIL di Frosinone Anita Tarquini. Per L’Azienda Poste hanno partecipato la Dott.ssa Chiara Di Benedetto responsabile commerciale della Filiale di Frosinone e la dott.ssa Sara Pezone responsabile R.U. della Filiale di Latina. Bruno Carnevali, membro della Segreteria, ha aperto i lavori congressuali e ha fatto gli onori di casa. La relazione congressuale, letta dal Segretario uscente Mauro Vacca, è stata ricca di spunti e di tematiche legate alla difficile situazione internazionale, aggravata dal conflitto Russia-Ucraina e dalla pandemia che negli ultimi due anni ha messo a dura prova il sistema economico, sanitario e sociale nazionale. Sono state affrontate le tematiche dell’universo postale attinenti la rete degli sportelli e quelle della logistica e del recapito. Le attenzioni della relazione si sono concentrate sul pericolo che le esternalizzazioni dei servizi e le mutate condizioni del mercato postale possano avere risvolti negativi sul dimensionamento degli organici e sull’impegno che il contratto di settore possa essere la prima delle tante soluzioni da intraprendere per salvaguardare Lavoro, Diritti e Dignità delle lavoratrici e dei lavoratori postali. Si sono, altresì, affrontate le tematiche legate alle politiche attive del lavoro sperimentate per la prima volta in Poste Italiane, anticipando un tema oggi centrale nel dibattito confederale e che hanno permesso di assumere in Poste dal 2018 ad oggi più di 15.000 giovani. Nell’ ultimo tema affrontato dalla relazione, la battaglia della UIL “Zero Morti sul Lavoro”, è stata rimarcata la necessità di intraprendere tutte le iniziative necessarie per far cessare o ridurre drasticamente i troppi morti sul lavoro. Il dibattito che ne è seguito è stato vivace e costruttivo, ricco di interventi e di spunti utili alla discussione. La chiusura dibattimentale è stata svolta dalla Segretaria Nazionale Pina Esposito che ha risposto alle tante domande e ai quesiti posti dai lavoratori che si sono succeduti nei vari interventi. I delegati hanno poi nominato i nuovi quadri dirigenti della UILposte e nello specifico sono stati eletti: Mauro Vacca quale Segretario Generale Territoriale di Frosinone e Latina, Mariarosaria Ginestra, quale Segretario Aggiunto con delega Su Frosinone, Iginio Corda, quale Segretario Organizzativo con delega su Latina. L’Assemblea, con un lungo applauso, ha augurato alla nuova Segreteria di raccogliere l’eredità del passato e trasferirla al futuro con l’entusiasmo e la passione che ha sempre contraddistinto la UILposte, sempre al fianco dei LAVORATORI.