Frosinone, Furto al Ristorante “Tittino”: individuato l'autore

Nella serata di ieri gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Frosinone ha denunciato un cittadino albanese per il furto avvenuto la notte tra il 15 ed il 16 settembre nei locali del Ristorante “Tittino”, situato in pieno centro. Nella circostanza delittuosa sono stati asportati vini pregiati, generi alimentari e 60 euro del fondo cassa. Il personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura, che nell’immediatezza del fatto ha effettuato i rilievi, ha proceduto alla comparazione delle impronte rinvenute e, una volta avuto un riscontro dal database, visionando le registrazioni delle telecamere che avevano immortalato l’autore del reato, ha potuto effettuare un confronto tra le immagini dei due soggetti che sono risultati essere la stessa persona. Alla luce di quanto emerso, gli agenti della Squadra Mobile hanno richiesto e ottenuto dal Sostituto Procuratore del Tribunale di Frosinone un decreto di perquisizione e durante l’esecuzione della stessa hanno trovato nell’abitazione dell’uomo un orologio del tutto simile a quello indossato dal malfattore durante il furto. Il cittadino straniero era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Fonte: Questura di Frosinone