Ceccano Festival Street Food

di Redazione 18/09/2019

Nel cuore di Ceccano, arriva il format TTSFOOD con la sua carovana di Street Chef. Con il Patrocinio del Comune di Ceccano, la Typical Truck Street Food torna in Ciociaria per la seconda volta, in piazzale Bachelet nella splendida Ceccano. Per questa edizione saranno tante le novità, nuovi cibi dal mondo, tante prelibatezze, spettacoli e giochi di luci. 20 selezionati Street Chef a bordo dei loro Truck, ApeCar e Stand Cucina "ON THE ROAD" posizionati a cerchio orchestreranno padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet. Ma non solo street food, nei 3 giorni, street band itineranti, live band e la compagnia del CIRCUS VILLAGE, con i suoi artisti di strada e circensi. Una consolle con dj-set al centro del villaggio per l'intrattenimento musicale e tante luci per la giusta atmosfera. Spazio anche per i più piccoli con bolle di sapone giganti, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia. Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da tutta Italia e non solo. Hamburger gourmet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora abruzzesi; Patata twister con vari condimenti; Cuoppi di pesce fritto. Dalla Puglia, puccia con polpo, burrata e pomodori secchi; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, all'induja, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti; Olive e cremini ascolani; Patate fresche e fritte al momento; Carciofi alla Giudia; Tanti gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine; Pasta alla buttero mantecata nella forma di Parmigiano. La vera Paella Valenciana cotta nelle tradizionali padellone giganti, ottima sangria artigianale. Panini raffinati con pane artigianale ed hamburger di Chianina. Dal Cilento il caciocavallo appeso. Dal mexico Cocoloco e le sue specialità tex mex. Da Cuba arriva la Mojiteria con fantastici panini e mojito freschi. Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole. Dolce e salato da tutta Italia. Saranno 3 giorni all'insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini... e soprattutto ottimo cibo di strada.