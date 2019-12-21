Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Allerta meteo: chiusi i sottopassi

Redazione Avatar

di Redazione

21/12/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Allerta meteo: chiusi i sottopassi
In adempimento degli obblighi connessi al persistere dell'allerta meteo diffusa dal Centro Funzionale Regionale, si comunica che, in via precauzionale, saranno chiusi i seguenti sottopassi: via G. Pasta (che collega via Pier Luigi da Palestrina e corso Lazio); via Vivaldi (zona san Giuliano); viale Volsci (ex Monti Lepini). La chiusura è prevista dalla mezzanotte di sabato 21 dicembre fino alle 7 di domenica 22 dicembre.

Fonte: Comune di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Rigenerazione urbana: pratiche per 10 milioni di euro

Articolo Successivo

Frosinone, Fca, PCI: “Dall’incontro con gli operai, ieri ai cancelli, riscontro positivo”

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023