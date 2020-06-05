Caricamento...

Frosinone, Allerta meteo: chiusi i sottopassi

Redazione Avatar

di Redazione

05/06/2020

In adempimento degli obblighi connessi all'allerta meteo diffusa dal Centro Funzionale Regionale, si comunica che, in via precauzionale, saranno chiusi i seguenti sottopassi: via G. Pasta (che collega via Pier Luigi da Palestrina e corso Lazio); via Vivaldi (zona san Giuliano); viale Volsci (ex Monti Lepini). La chiusura è prevista dalla mezzanotte di giovedì 4 giugno fino alle 7 di venerdì 5 giugno.

Fonte: Comune di Frosinone

