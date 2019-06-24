Ford torna al Festival of Speed di Goodwood 2019

Ford torna all’edizione del Festival of Speed di Goodwood 2019 con uno speciale annuncio riguardante la supercar Ford GT

La nuova Focus ST e la Mustang Shelby GT500 da 760CV che faranno il loro debutto in Regno Unito, proprio sulla Goodwood Hillclimb

La Ford GT #66 del Ford Chip Ganassi Racing Team direttamente dall’ultima 24 Ore di Le Mans

La Ford Fiesta WRC del Team Ford World Rally M-Sport

L’auto da corsa Ford Fusion del Team Penske già vincitrice del campionato NASCAR del 2018

Un’incredibile Ford Zakspeed Turbo Capri del 1980

L’Hoonitruck del campione di Gymkhana, Ken Block e una magnifica Escort RS Cosworth

Il campione di drift Vaughn Gittin Jr al volante della sua Mustang RTR

Inoltre, faranno il loro debutto sulla Goodwood Hillclimb la nuova Focus ST e la Mustang Shelby GT500, insieme alla versione pista della Ford GT direttamente dalla 24 Ore di Le Mans 2019 e alla Fusion, già vincitrice della National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) del 2018 Colonia, 24 giugno 2019 – Ford torna all’edizione del Festival of Speed di Goodwood 2019 con uno speciale annuncio riguardante la supercar Ford GT, che verrà reso pubblico durante la conferenza stampa dedicata, il giorno 4 luglio, dalle 09:45 BST. Saranno Hermann Salenbauch, Global Director di Ford Performance, e Larry Holt, Chief Technical Officer di Multimatic a dare l’importante notizia, presso lo stand di Ford nel Drift Paddock del noto Festival britannico. Ford ritornerà a Goodwood, quest’anno, con una serie entusiasmante di automobili che affronteranno la celebre Hillclimb da 1.86 km, tra cui:A Goodwood, farà il suo debutto anche il Ranger Raptor, la versione perfomance del pick-up best seller dell’Ovale Blu – costruito per resistere all’off-road più estremo. Ulteriori contenuti dedicati saranno disponibili da mercoledì 3 luglio (ore 9:00 CET) all’indirizzo http://www.goodwood2019.fordpresskits.com.