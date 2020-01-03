Frosinone, La commemorazione dei tre martiri toscani
03/01/2020
Lunedì 6 gennaio alle 9, presso il monumento in viale Mazzini a loro dedicato, verranno ricordati Giorgio Grassi, Pierluigi Banchi e Luciano Lavacchini, passati alla storia come “i tre martiri toscani”, nel 76° anniversario dell’eccidio. I tre giovani furono giustiziati dal plotone d’esecuzione tedesco proprio presso il cosiddetto “curvone” di viale Mazzini. Alla solenne commemorazione parteciperanno i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Frosinone e dell’Anpi provinciale.
