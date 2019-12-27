Caricamento...

Frosinone, Manutenzione ordinaria mensile programmata sull’ascensore inclinato

27/12/2019

Lunedì 30 dicembre, dalle ore 9 e fino al termine delle operazioni, stimato intorno alle ore 16, verrà effettuata, come previsto dalla legge, la manutenzione ordinaria mensile programmata sull’ascensore inclinato. Il servizio sarà regolarmente ripristinato sempre nella stessa giornata, al termine delle prove tecniche.

Fonte: Comune di Frosinone

 
