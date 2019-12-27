Frosinone, Manutenzione ordinaria mensile programmata sull’ascensore inclinato
di Redazione
27/12/2019
Lunedì 30 dicembre, dalle ore 9 e fino al termine delle operazioni, stimato intorno alle ore 16, verrà effettuata, come previsto dalla legge, la manutenzione ordinaria mensile programmata sull’ascensore inclinato. Il servizio sarà regolarmente ripristinato sempre nella stessa giornata, al termine delle prove tecniche.
Fonte: Comune di Frosinone
Articolo Precedente
Frosinone, De Matthaeis: nuova piazza nel quartiere
Articolo Successivo
Frosinone, Acea Ato 5: sospensione idrica improvvisa