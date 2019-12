Frosinone, Della Posta, PCI: “Incontriamo i lavoratori ai cancelli della Fca”

Il lavoro e i lavoratori, il lavoro e i lavoratori, il lavoro e i lavoratori. Si, lo ripeto tre volte, – dice Oreste della Posta, segretario regionale del PCI del Lazio – perché è il nostro assillo politico e sociale primordiale! Lo ripeto tre volte perché, come è stato ben rappresentato dagli operai che hanno preso la parola alla Assemblea nazionale a Roma delle opposizioni di Sinistra promossa anche da noi del Partito Comunista Italiano, c’è bisogno di chi, soggetto politico, si rivolga agli operai, ai lavoratori, a coloro che sono in crisi permanente per mettersi a loro disposizione. Per il loro ruolo di lavoratori e per le loro famiglie. Noi questo vogliamo fare. Con l’umiltà delle nostre forze non enormi, ma con la determinazione di schierarci dalla parte giusta di chi non può essere predestinato solo a soffrire e pagare. Soffrire e pagare perché altri si arricchiscano a dismisura e confermino le loro ideologie di sfruttamento dell’uomo sull’uomo.