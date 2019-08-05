Strangolagalli, Acea comunica una sospensione idrica

Si verificherà pertanto una sospensione del flusso idrico, che interesserà l'intero centro del Comune. Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).
Fonte: Acea Ato 5
Caricamento...
venerdì, il 23 gennaio 2026
di Redazione
05/08/2019
Si verificherà pertanto una sospensione del flusso idrico, che interesserà l'intero centro del Comune. Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).
Fonte: Acea Ato 5
Articolo Precedente
Frosinone, I controlli del fine settimana: tutti i numeri
Articolo Successivo
Sora, Venerdì sospensione idrica: le zone