Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Strangolagalli, Acea comunica una sospensione idrica

Redazione Avatar

di Redazione

05/08/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Strangolagalli, Acea comunica una sospensione idrica

Si verificherà pertanto una sospensione del flusso idrico, che interesserà l'intero centro del Comune. Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Fonte: Acea Ato 5

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, I controlli del fine settimana: tutti i numeri

Articolo Successivo

Sora, Venerdì sospensione idrica: le zone

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023