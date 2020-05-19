Sora, Riapertura del mercato settimanale e disposizioni per la viabilità

‼️

La seguente disciplina provvisoria del mercato settimanale di Sora, che si svolgerà in data 21/05/2020 a partire dalle ore 07,00, con le seguenti modalità: L’area di mercato è individuata all’interno dal perimetro costituito da via Deci, Piazza Indipendenza, via Barea; È ammessa partecipazione dei soli operatori titolari di posteggio del settore alimentare e florovivaistico, indicati nell’allegato elenco, con esclusione degli “spuntisti” e di tutti i soggetti economici non ricompresi nel suddetto elenco; Gli operatori saranno ammessi all’installazione dei banchi di vendita e al posizionamento degli automezzi a servizio degli stessi a partire dalle ore 06,00 secondo l’allegata planimetria comprensiva dell’occupazione di suolo pubblico assegnata; Gli operatori dovranno attenersi a quanto indicato nelle citate linee guida contenute nell’allegato all’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041; L’accesso all’area mercatale, opportunamente delimitata con transenne mobili, sarà garantito da via Deci e Piazza Indipendenza, l’uscita sarà garantita da Piazza Indipendenza e via Barea; I varchi di entrata e uscita saranno presidiati da operatori di protezione civile che, al fine di evitare fenomeni di assembramento all’interno dell’area e mantenere il previsto distanziamento contingenteranno il numero di clienti e pedoni in ingresso commisurandolo a quello delle persone in uscita dall’area stessa; Lo smontaggio dei banchi di vendita dovrà avvenire a partire dalle ore 13,00 e l’area di mercato dovrà essere liberata per le ore 14,00.IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE, CON ORDINANZA N. 72 DEL 19/O5/2020ORDINA Per il giorno 21 Maggio 2020 dalle ore 06.00 alle ore 15.00 la chiusura della circolazione veicolare (divieto di transito) con l’istituzione del divieto di sosta con l’obbligo della rimozione ambo i lati: Via Deci, Via Vittorio Emanuele III, tratto compreso da Via Deci a incrocio con Via Firmio, Piazza Indipendenza, lato Parco S.Chiara e isola spartitraffico, Via Barea. L ’istituzione del divieto di sosta con l’obbligo della rimozione: Piazza Indipendenza: 1) lato sx , da incrocio con Via XI Febbraio fino a incrocio con Corso Volsci, 2) tratto compreso da incrocio con Via F. Corridoni e Via D.Serafini.

Fonte: Comune di Sora