Sora, Via Madonna della Quercia chiusa al traffico

Redazione Avatar

di Redazione

23/06/2020

VIA MADONNA DELLA QUERCIA CHIUSA AL TRANSITO MARTEDI' 23 GIUGNO 2020 PER LAVORI ACEA Con ordinanza n. 94 del 22/06/2020, il Dirigente della Polizia Locale dott. Paolo Rossi, ha disposto la chiusura di Via Madonna della Quercia al traffico veicolare (divieto di transito) per martedì 23 giugno 2020 dalle ore 08.00 fino al termine di urgenti lavori per la riparazione di due perdite idriche. Gli interventi verranno effettuati dalla società Nuova Ato Frusinate S.C.A.R.L.

Fonte: Comune di Sora

