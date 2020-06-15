Sora, Riapertura parziale della biblioteca comunale e dell'archivio storico

itati ad osservare alcune semplici regole, per il contrasto al diffondersi dei virus Covid-19:

• accesso consentito ad un utente per volta, dotato di mascherina che copra naso e bocca e guanti ; • igienizzazione delle mani con gel apposito all'entrata della biblioteca; • l'utente non potrà spostarsi all'interno della biblioteca, ma dovrà fermarsi all'ingresso chiedendo alla bibliotecaria il materiale desiderato in prestito o consegnare quello in restituzione; • tutte le operazioni saranno effettuate previo appuntamento e dovranno essere prenotate al nr. 0776 828301 o alla mail: biblio.sora@comune. sora.fr.it • l'utente dovrà mantenere una adeguata distanza interpersonale - comunque mai inferiore ad (1) un metro rispetto alla bibliotecaria; • non sarà possibile utilizzare la sala studio, nè la sala informatica.

Fonte: Comune di Sora