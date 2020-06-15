Sora, Riapertura parziale della biblioteca comunale e dell'archivio storico
di Redazione
15/06/2020
Riprendono parzialmente, a seguito della sospensione per le misure di sicurezza del contrasto al COVID-19, le attività della Biblioteca Comunale sita in Piazza San Francesco a partire dal 15 giugno, per il solo prestito e restituzione dei libri unitamente alla la sola consultazione di documenti dell' Archivio Storico. Gli utenti, per fruire dei servizi della biblioteca ed archivio storico sono invitati ad osservare alcune semplici regole, per il contrasto al diffondersi dei virus Covid-19:
• accesso consentito ad un utente per volta, dotato di mascherina che copra naso e bocca e guanti ; • igienizzazione delle mani con gel apposito all'entrata della biblioteca; • l'utente non potrà spostarsi all'interno della biblioteca, ma dovrà fermarsi all'ingresso chiedendo alla bibliotecaria il materiale desiderato in prestito o consegnare quello in restituzione; • tutte le operazioni saranno effettuate previo appuntamento e dovranno essere prenotate al nr. 0776 828301 o alla mail: biblio.sora@comune. sora.fr.it • l'utente dovrà mantenere una adeguata distanza interpersonale - comunque mai inferiore ad (1) un metro rispetto alla bibliotecaria; • non sarà possibile utilizzare la sala studio, nè la sala informatica.
Fonte: Comune di Sora
Articolo Precedente
Frosinone, Rivoluzionata la mobilità urbana
Articolo Successivo
Frosinone, Ottaviani: "Alta Velocità, un altro impegno mantenuto"