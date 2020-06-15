Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Sora, Riapertura parziale della biblioteca comunale e dell'archivio storico

Redazione Avatar

di Redazione

15/06/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Sora, Riapertura parziale della biblioteca comunale e dell'archivio storico
Riprendono parzialmente, a seguito della sospensione per le misure di sicurezza del contrasto al COVID-19, le attività della Biblioteca Comunale sita in Piazza San Francesco a partire dal 15 giugno, per il solo prestito e restituzione dei libri unitamente alla la sola consultazione di documenti dell' Archivio Storico. Gli utenti, per fruire dei servizi della biblioteca ed archivio storico sono invitati ad osservare alcune semplici regole, per il contrasto al diffondersi dei virus Covid-19:
• accesso consentito ad un utente per volta, dotato di mascherina che copra naso e bocca e guanti ; • igienizzazione delle mani con gel apposito all'entrata della biblioteca; • l'utente non potrà spostarsi all'interno della biblioteca, ma dovrà fermarsi all'ingresso chiedendo alla bibliotecaria il materiale desiderato in prestito o consegnare quello in restituzione; • tutte le operazioni saranno effettuate previo appuntamento e dovranno essere prenotate al nr. 0776 828301 o alla mail: biblio.sora@comune. sora.fr.it • l'utente dovrà mantenere una adeguata distanza interpersonale - comunque mai inferiore ad (1) un metro rispetto alla bibliotecaria; • non sarà possibile utilizzare la sala studio, nè la sala informatica.

Fonte: Comune di Sora

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Rivoluzionata la mobilità urbana

Articolo Successivo

Frosinone, Ottaviani: "Alta Velocità, un altro impegno mantenuto"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023