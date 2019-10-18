Sora, Resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, durante un controllo, una pattuglia della Squadra Volante ha sottoposto a verifiche una autovettura di grossa cilindrata, a bordo della quale vi erano un uomo di 44 anni, scarcerato nel mese di aprile del corrente anno con precedenti per i reati di rapina, estorsione e porto abusivo di armi, ed un suo congiunto, minorenne ed incensurato. Dai riscontri si è accertato che l’auto era sprovvista di copertura assicurativa e di revisione. Il conducente, fin da subito si è posto in maniera ostile nei confronti degli operatori e di seguito alle contestazioni al codice della strada ha aggredito uno degli agenti colpendolo ripetutamente, aiutato nell’aggressione dal passeggero di minore età. Gli operatori, nonostante la furia dei soggetti e le lesioni riportate, sono riusciti a bloccare i due rom per poi accompagnarli presso il Commissariato per il proseguo degli accertamenti, svolti con la collaborazione del personale della Squadra Anticrimine e di una pattuglia della Polizia Stradale del locale Distaccamento. Il maggiorenne è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Cassino, posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà questa pomeriggio, mentre il minorenne veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Fonte: Questura di Frosinone