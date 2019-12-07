Caricamento...

Sora, Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un uomo in manette

07/12/2019

Gli uomini della Squadra Anticrimine, dopo aver svolto una specifica attività di indagine, hanno individuato un soggetto, potenziale punto di riferimento dello spaccio di stupefacenti nella zona centrale della città, nota anche per la movida che la caratterizza in particolare nel fine settimana. Gli operatori sono riusciti ad eseguire una perquisizione personale, domiciliare e veicolare a carico del trentunenne, che ha dato esito positivo;  all’interno dell’abitazione, infatti,  occultati in luoghi differenti, sono stati trovati circa 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione, sostanza utilizzata per il “taglio” dello stupefacente ed una considerevole somma di denaro,  mentre indosso all’arrestato sono state trovate diverse dosi di cocaina, pronte per essere cedute. L’uomo è stato arrestato .

Fonte: Questura di Frosinone

